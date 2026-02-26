Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο, λίγες ώρες πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη - Real.gr

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας.

Ολα συνέβησαν ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Πέραν της πρωτεύουσας, άλλες ουκρανικές πόλεις έγιναν επίσης στόχοι αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα.

Ιδίως το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, κάνοντας λόγο για «εκρήξεις» και επτά «θύματα», δίχως να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Κρεβί Ρι, άνδρας 89 ετών και γυναίκα 82 ετών τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, κατά δυο ενημερώσεις μέσω Telegram του επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, του Ολεξάντρ Χάνζα.

Και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ακούστηκαν «εκρήξεις», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, επίσης μέσω Telegram.

Αντιπρόσωποι του Κιέβου και της Ουάσιγκτον θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη, στην Ελβετία, για να εργαστούν ενόψει νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.