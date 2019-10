Βαριές κυρώσεις στην Τουρκία επιβάλει ο Τραμπ - Στοχοθετούνται τρεις υπουργοί του Ερντογάν

«Είμαι απόλυτα έτοιμος να καταστρέψω γρήγορα την τουρκική οικονομία εάν οι Τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτήν την επικίνδυνη και καταστρεπτική πορεία», πρόσθεσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε την αναστολή των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα.

«Η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο αμάχους και απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος με ανακοίνωσή του».

«Υπήρξα απολύτως σαφής με τον πρόεδρο Ερντογάν ότι οι ενέργειες της Τουρκίας επιταχύνουν μια ανθρωπιστική κρίση και δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανά εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME