Βαρκελώνη: Σε κόκκινο συναγερμό λόγω της κακοκαιρίας - Πλημμύρισε το κεντρικό αεροδρόμιο - ΒΙΝΤΕΟ

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για βροχές στην παραλιακή ζώνη της Βαρκελώνης, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις «εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο» και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

L'aigua baixa amb força per les escales del pàrquing del centre comercial Ànecblau, a Castelldefels https://t.co/8scN1XXWpI pic.twitter.com/Qfrl2CPBBy

ATENCIÓ ??????:

· A causa de les inundacions, la C-3?2? està tallada a #Castelldefels en els dos sentits de la marxa

· Recordem que es recomana no sortir de casa i no fer cap tipus de desplaçament si no és essencial https://t.co/21O4gJ08Y6