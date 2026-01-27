Quantcast
Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους - Real.gr
real player

Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

02:40, 27/01/2026
Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους».

Αυτό αντέτεινε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Γαλλία: Η Βουλή ενέκρινε νόμο για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Γαλλία: Η Βουλή ενέκρινε νόμο για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

04:00 27/01
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αύξησε στο 25% τους δασμούς σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα - Συνομιλίες άμεσα ζητά η Σεούλ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αύξησε στο 25% τους δασμούς σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα - Συνομιλίες άμεσα ζητά η Σεούλ

03:30 27/01
Σαλμάν Ρούσντι για την πολιτική βία στις ΗΠΑ: «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»

Σαλμάν Ρούσντι για την πολιτική βία στις ΗΠΑ: «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»

03:00 27/01
Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

02:40 27/01
Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

02:20 27/01
Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

02:00 27/01
ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

01:30 27/01
Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

01:00 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved