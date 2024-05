Βασιλιάς Κάρολος: Βίντεο με αδημοσίευτες εικόνες από την τελετή της στέψης

«Σήμερα είναι η πρώτη επέτειος της στέψης του βασιλιά και της βασίλισσας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Εκτός από την ίδια τη τελετή, το Σαββατοκύριακο της Στέψης πραγματοποιήθηκε πομπή με άμαξες στο κέντρο του Λονδίνου, πτήσεις αεροσκαφών, βασιλικός χαιρετισμός από 4.000 στρατιώτες στους κήπους του παλατιού του Μπάκιγχαμ, συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ και πρωτοβουλία εθελοντισμού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια είναι η αγαπημένη σας ανάμνηση από το Σαββατοκύριακο;» αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού στο Twitter.

?? Today marks the first anniversary of The King and Queen’s Coronation in @wabbey.

As well as the service itself, the Coronation Weekend saw a carriage procession through central London, a fly-past, a Royal Salute by 4,000 troops in the gardens of Buckingham Palace, a… pic.twitter.com/2LbB0gLvvg