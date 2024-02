Βασιλιάς Κάρολος: Διαγνώστηκε με καρκίνο – Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ και το έκτακτο δελτίο του BBC

Ο Κάρολος διαδέχθηκε στον βρετανικό θρόνο τη μητέρα του, Ελισάβετ Β΄, μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022. Παρότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για θέματα υγείας, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του.

Τον προηγούμενο μήνα είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες λόγω επέμβασης για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας διαπιστώθηκε όμως «ένα διαφορετικό ζήτημα ανησυχίας. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου», αναφέρει η ανακοίνωση του παλατιού.

