Βασιλιάς Κάρολος: «Είμαι τόσο περήφανος για την Κέιτ και το θάρρος της να μιλήσει»

Ο Κάρολος, ο οποίος επίσης διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, παραμένει «σε στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη», ανέφερε ανακοίνωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Britain's King Charles says he is "so proud of Catherine" and praises her "courage" for disclosing her cancer diagnosis.

