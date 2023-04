Βασιλιάς Κάρολος: Έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision

Κατόπιν αντίστροφης μέτρησης, το βασιλικό ζεύγος πάτησε ένα μεγάλο ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

?? Eurovision 2023 stage has been revealed! #Eurovision2023 #Liverpool pic.twitter.com/L4ueGsuQGa

Ο Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν επίσης την τραγουδίστρια Μέι Μούλερ που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον φετινό διαγωνισμό. «Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον» τον διαγωνισμό τραγουδιού, είπαν στην 25χρονη, διαβεβαιώνοντάς την πως υποστηρίζουν την προσπάθειά της. Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε επίσης σε γύρισμα της τηλεοπτικής εκπομπής Blue Peter, του μακροβιότερου προγράμματος ψυχαγωγίας για παιδιά στη βρετανική τηλεόραση.

Love the reaction when the King met the brilliant Hannah Waddingham of Ted Lasso fame today in #Liverpool

Bring on #Eurovision2023pic.twitter.com/jpzdFKe7YH