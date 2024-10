Βασιλιάς Κάρολος: «Ελπίζω να ζήσω αρκετά για να επιστρέψω» - Ξέσπασε σε κλάματα η Καμίλα

Το βασιλικό ζεύγος ολοκλήρωσε τη 10ήμερη περιοδεία του στην Αυστραλία και στα νησιά Σαμόα με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό, που έκανε τη δεύτερη σύζυγο του Καρόλου να κλαίει ασταμάτητα.

Η Βασίλισσα Καμίλα, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες της Daily Mail, κρατούσε μια βεντάλια για να κρύψει τα δάκρυά της.

Η περιοδεία έκλεισε με μια παραδοσιακή τελετή Ava στο χωριό Siumu, όπου ο βασιλιάς Κάρολος τιμήθηκε με τον τίτλο To’aiga-o-Tumua, εμφανώς συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή. Ήταν το πρώτο του μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

“I shall always remain devoted to this part of the world.”

King Charles expressed his appreciation for Samoa in a touching farewell speech. pic.twitter.com/CfDV8qvYs1