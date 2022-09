Βασιλιάς Κάρολος Γ': Σήμερα η επίσημη ανακήρυξή του - Ποιες θα είναι οι εξουσίες του νέου μονάρχη

Έτοιμος να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που χάραξε η μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίζεται ο Κάρολος Γ', ο οποίος θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο.

Η στέψη του μονάρχη δεν λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τον θάνατο του προκατόχου του θρόνου, προκειμένου να τηρηθεί μια περίοδος πένθους και να δοθεί η ευκαρία να διοργανωθεί η τελετή. Η Ελισάβετ, που έγινε βασίλισσα στις 6 Φεβρουαρίου του 1952, την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της, στέφθηκε στις 2 Ιουνίου του 1953, δηλαδή 15 μήνες αργότερα μπροστά σε πάνω από 8.000 προσκεκλημένους στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

The Crowning Ceremony of Queen Elizabeth. The crown of 70 years of Reign comes to an end. The Indian Kohinoor Diamond studded crown is worn by the Queen on special ceremonial ocassion.#QueenElizabethpic.twitter.com/8fqC53t8kM — Udit ??? (@udit0201) September 8, 2022

Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς στα θέματα που αφορούν τη βρετανική μοναρχία, αναμένεται να προτιμήσει «μια πιο γρήγορη και πιο μικρή στέψη».

Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Κάρολος Γ’ θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς σήμερα, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Britain's new King addressed his nation for the first time as a monarch. On Saturday, he will be officially proclaimed King, becoming the oldest person to become British sovereign at age 73. CNN's @bianca_nobilo takes a closer look at the years Charles spent in training. Watch: pic.twitter.com/e1bMpRDT2m — CNN (@CNN) September 9, 2022

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Thanks to @Carson1912_ for finding this photo when even i had misplaced it. The moment our now King Charles III saluted my Father as he marched past, bearing the standard of the Royal Scots Association. God save our King. Long live He, and my Da. A very proud moment for me. ???? pic.twitter.com/ewJLa3KG9r — ???????????? (@1rskl) September 9, 2022

King Charles III has been preparing for the crown his entire life. Now, at age 73, that moment has finally arrived following the death of Queen Elizabeth II. Charles is the oldest person to ever assume the British throne. https://t.co/YMqO4WU36Hpic.twitter.com/3O9j2Takcc — The Associated Press (@AP) September 9, 2022

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας «κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους».

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για την ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Η «πράσινη» ατζέντα του Καρόλου

Κάποιοι εκτιμούν ότι η διαδοχή της Ελισάβετ από τον Κάρολο θα εξασθενήσει τη βρετανική μοναρχία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση την επομένη του εορτασμού του πλατινένιου Ιωβηλαίου, το 82% των Βρετανών δήλωνε ικανοποιημένο από την Ελισάβετ, το 61% συμπαθούσε τον Κάρολο, ενώ ο Ουίλιαμ συγκέντρωνε ποσοστό δημοφιλίας 73%.

Οι υπέρμαχοι του νέου βασιλιά, τονίζουν ότι είναι πανέτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του, με στόχο να φέρει τον θρόνο πιο κοντά στο λαό, ότι εργαζόταν καθημερινά για τα ζητήματα του θρόνου, ότι υπήρξε από τους πρώτους που ενδιαφέρθηκαν έμπρακτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής και πως έχει επιδείξει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, μέσω του Ιδρύματός του (Prince’s Trust International). Γεγονός είναι πάντως, ότι με την «πράσινη» ατζέντα του, ο Κάρολος κατάφερε να εκσυγχρονίσει την εικόνα της βρετανικής μοναρχίας, κερδίζοντας τη συμπάθεια της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

King Charles III to be formally proclaimed monarch in first televised Accession Council https://t.co/03yEcd8Vdl — Sky News (@SkyNews) September 9, 2022

Όπως επισημαίνουν οι γνωρίζοντες, κανείς δεν περιμένει από τον Κάρολο να εγκαταλείψει τα μακροχρόνια ενδιαφέροντα και τις απόψεις του. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο νέος μονάρχης δεν θα γνωστοποιήσει τις απόψεις του στην πρωθυπουργό κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους. «Το να είναι βασιλιάς δεν μπορεί να σταματήσει τον Κάρολο να είναι παθιασμένος με αυτό στο οποίο πιστεύει. Είναι από τη φύση του, λομπίστας», δήλωσε άτομο από το περιβάλλον του Καρόλου.

Οι εξουσίες του νέου μονάρχη

Στη Βρετανία ο βασιλιάς έχει κυρίως τελετουργικό ρόλο και δεν αναμένεται από αυτόν να παρεμβαίνει στις πολιτικές υποθέσεις. Ωστόσο ως αρχηγός του κράτους διατηρεί ορισμένες συνταγματικές εξουσίες.

Ρόλος στο Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο είναι η ανώτατη νομοθετική αρχή στη Βρετανία και περιλαμβάνει τη Βουλή των Κοινοτήτων, τη Βουλή των Λόρδων και το Στέμμα -άλλος όρος για την μοναρχία.

Το Στέμμα είναι η πιο παλιά συνιστώσα του βρετανικού συστήματος διακυβέρνησης, αλλά οι εξουσίες του έχουν εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου και σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό τιμητικές.

Διορισμός κυβέρνησης

Την επομένη των βουλευτικών εκλογών, ο μονάρχης καλεί τον αρχηγό του κόμματος που κέρδισε τις περισσότερες έδρες βουλευτών στην Βουλή των Κοινοτήτων να αναλάβει την πρωθυπουργία και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου ή διάλυση του κοινοβουλίου

Ο μονάρχης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου κάθε χρόνο σε μια τελετή γεμάτη παραδόσεις, που ονομάζεται η Ομιλία του Θρόνου, και προχωράει στην ανάγνωση των σχεδίων της κυβέρνησης για τους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό το μεγάλο ετήσιο γεγονός αρχίζει εν γένει με την άφιξη του μονάρχη στο Ουέστμινστερ, με πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Φορώντας το αυτοκρατορικό στέμμα, ο βασιλιάς ή η βασίλισσα εισέρχεται στην Βουλή των Λόρδων.

Ο αξιωματούχος του κοινοβουλίου που είναι γνωστός ως "Black Rod" πηγαίνει τότε να καλέσει τους βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, όπου αυτοί του κλείνουν συμβολικά την πόρτα στο πρόσωπο, σε μια ένδειξη ανεξαρτησίας από τη μοναρχία.

Το Στέμμα διαλύει με την ίδια επισημότητα το κοινοβούλιο πριν από τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών.

Βασιλική έγκριση

Όταν ένα σχέδιο νόμου εγκρίνεται από την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων, αυτό επιδίδεται στον μονάρχη για να επικυρωθεί και να αποκτήσει την ισχύ νόμου.

Αν και ο βασιλιάς μπορεί να αρνηθεί να επικυρώσει ένα νομοσχέδιο, στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία.

Ο τελευταίος μονάρχης που αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του ήταν η βασίλισσα Άννα, το 1708.

Εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' δεχόταν τους πρωθυπουργούς μία φορά την εβδομάδα, σε μια ακρόαση κατά τη διάρκεια της οποίας αυτοί την ενημέρωναν για τα σχέδιά τους και τις ανησυχίες τους. Η συνάντηση αυτή γινόταν όλο και περισσότερο μέσω τηλεδιάσκεψης προς το τέλος της βασιλείας της.

Αξιώματα

Ο μονάρχης έχει την εξουσία να διορίσει Λόρδους στο κοινοβούλιο, αλλά η εξουσία αυτή ασκείται μόνον βάσει της γνώμης των υπουργών της κυβέρνησης.

Ο βασιλιάς απονέμει επίσης προσωπικά τον τίτλο του ιππότη, τιμώντας αυτούς που είχαν σημαντική συμβολή στην βρετανική κοινωνία, σε όλους τους τομείς.

Η κυβέρνηση παραδίδει στον μονάρχη κάθε χρόνο κατάλογο με τους υποψηφίους προς έγκριση για δημόσιες τιμές.

Συνταγματικές κρίσεις

Ο μονάρχης έχει την εξουσία να ασκήσει τα βασιλικά του προνόμια "σε περίπτωση σοβαρής συνταγματικής κρίσης"- τότε εξουσιοδοτείται να διαφωνήσει με την γνώμη των υπουργών, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην σύγχρονη εποχή.

Επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Ως κεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς έχει την εξουσία να διορίζει επισκόπους και αρχιεπισκόπους, αλλά ακόμη και σε αυτό, αυτή του η εξουσία ασκείται σύμφωνα με τη γνώμη εκκλησιαστικής επιτροπής.

Το πρώτο και ιστορικό διάγγελμα

Ο νέος Βρετανός Βασιλιάς, Κάρολος ο Γ', απηύθυνε το πρώτο του διάγγελμα από τον νέο του ρόλο ως αρχηγός κράτους, μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

«Της οφείλω ένα τεράστιο χρέος», ανέφερε αρχικά ο βασιλιάς Κάρολος, συνεχίζοντας πως «η βασίλισσα Ελισάβετ έζησε μία πλούσια ζωή. Η υπόσχεση που έδωσε να υπηρετεί τη χώρα είναι σημαντική».

«Σε όλη της τη ζωή, η Αυτού Μεγαλειότης Βασίλισσα - η αγαπημένη μου μητέρα - ήταν έμπνευση και παράδειγμα για μένα και για όλη την οικογένειά μου και της οφείλουμε το πιο ειλικρινές χρέος που μπορεί να οφείλει μια οικογένεια στη μητέρα της», είπε συγκινημένος.

A heartfelt speech this evening from our new monarch, King Charles III#RoyalFamily#KingCharlesIIIpic.twitter.com/GSMS8FzSCG — Royal Palace View (@view_palace) September 9, 2022

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συμμετέχουν στο πένθος για τον χαμό της Ελισάβετ Β’. Η στοργή και ο σεβασμός που ενέπνευσε, είπε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, έγιναν το σήμα κατατεθέν της βασιλείας της.

King Charles III: To my darling Mama, thank you, thank you':?????????? pic.twitter.com/0HsGHkZO2E — Royal Family & (@RoyalsFamily999) September 9, 2022

«Δεσμεύομαι να σας υπηρετήσω με πίστη, σεβασμό και αγάπη»

«Όπως έκανε η βασίλισσα με ακλόνητη αφοσίωση, δεσμεύομαι κι εγώ να τηρώ τις συνταγματικές αρχές», διαβεβαίωσε ο Κάρολος Γ’ και υποσχέθηκε: «Όποια κι αν είναι η καταγωγή ή οι πεποιθήσεις σας, θα προσπαθήσω να σας υπηρετήσω με πίστη, σεβασμό και αγάπη».

Παράλληλα, ανακοίνωσε επισήμως ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Ουίλιαμ, θα είναι πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου. Παράλληλα, η σύζυγος του Ουίλιαμ, θα φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τον οποίο κατείχε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, Καμίλα, είπε ότι «βασίζεται στην στοργική βοήθειά της» και ότι «γίνεται η βασιλική σύζυγός μου».

Ολοκληρώνοντας το διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανώς συγκινημένος, είπε απευθυνόμενος στη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ: «Καθώς ξεκινάς το τελευταίο σου ταξίδι για να συναντήσεις τον πολυαγαπημένο μου πατέρα… Σε ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση στην οικογένειά μου και την οικογένεια των εθνών. Εύχομαι οι άγγελοι να σε οδηγήσουν στην ανάπαυση, τραγουδώντας».

King Charles III on his son William: "Today, I am proud to create him Prince of Wales...with Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations." LIVE UPDATES: https://t.co/mjazq8d5Wzpic.twitter.com/hwKYRgB3yo — ABC News (@ABC) September 9, 2022

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Η στέψη του Βρετανού βασιλιά - Μια μοναδική και μεγαλοπρεπής τελετή

Η στέψη του Βρετανού μονάρχη είναι μια μεγαλοπρεπής τελετή, μοναδική στην Ευρώπη, της οποίας οι κανόνες χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν. Η στέψη της Ελισάβετ Β’ το 1953 χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο προετοιμασίας.

He has lost his mother, and gained a kingdom. It's the oldest story in royal history. Stand with King Charles III. Mourn the passing of his glorious mother. God Save The King.#QueenElizabeth#QueenElizabethII#KingCharlespic.twitter.com/yp6mM5bZmZ — HRH Prince William ? (@HRH_William_) September 9, 2022

Περίοδος πένθους

Flowers laid at the front gates of Buckingham Palace ?? “Thank you, Ma’am, for your lifetime of service and example. On behalf of Save Our Statues.”#QueenElizabeth#QueenElizabethIIpic.twitter.com/JA4bCiF2Ph — Save Our Statues (@_SaveOurStatues) September 9, 2022

Τελετή στέψης

Η τελετή γίνεται στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Χοροστατεί ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι, κορυφαίος θρησκευτικός αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και δεύτερος στην ιεραρχία της μετά το Βρετανό μονάρχη.

Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι παρουσιάζει αρχικά τον νέο μονάρχη στους παρευρισκόμενους, που τον επιδοκιμάζουν διά βοής.

Στη συνέχεια, ο μονάρχης δίνει τον όρκο της στέψης (Coronation Oath Act), που γράφτηκε το 1688: δεσμεύεται να κυβερνήσει τον λαό του με βάση τους νόμους του Κοινοβουλίου, να εφαρμόσει τον νόμο και τη δικαιοσύνη «με ευσπλαχνία» και να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να προστατεύσει την Αγγλικανική Εκκλησία και τον προτεσταντισμό.

Στη συνέχεια ακολουθεί το τελετουργικό του χρίσματος με καθαγιασμένο λάδι και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ευλογεί τον μονάρχη στον θρόνο του βασιλιά Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε το 1300 και χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από το 1626.

Ο μονάρχης στη συνέχεια λαμβάνει τα βασιλικά σύμβολα, ένα σκήπτρο και μετά το στέμμα που θα τοποθετήσει στο κεφάλι του νέου βασιλιά ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας υποβάλλουν τα σέβη τους και μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας.

Στέψη της συζύγου

Εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική απόφαση, εάν ο νέος μονάρχης είναι άνδρας, η σύζυγός του ανακηρύσσεται βασίλισσα και στέφεται σε μια αντίστοιχη, αλλά πιο απλή τελετή.

Στην περίπτωση του Καρόλου, η σύζυγος του Καμίλα δεν μπορεί να γίνει βασίλισσα, αλλά μόνο «βασιλική σύζυγος», καθώς δεν είναι η πρώτη σύζυγος του βασιλιά. Στην περίπτωση που στον θρόνο ανεβαίνει γυναίκα, ο σύζυγός της δεν γίνεται βασιλιάς και δεν λαμβάνει το ιερό χρίσμα.

Τα κοσμήματα του βρετανικού στέμματος

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μοναδική μοναρχία στην Ευρώπη που συνεχίζει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σύμβολα στις τελετές στέψης.

From Crowning #QueenElizabeth II to Camilla: Journey of India's Kohinoor Diamond Taken by British in 1849 Read here: https://t.co/gkJbPjtwx1pic.twitter.com/8xEwlxyX7K — News18.com (@news18dotcom) September 9, 2022

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε το 1661 για τη στέψη του Καρόλου Β’, είναι η κορώνα που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην τελετή. Κατασκευασμένο από χρυσό και ασήμι, με ρουμπίνια και ζαφείρια, ζυγίζει πάνω από δύο κιλά.

For those interested, this is what will happen when the Queen dies. #QueenElizabethpic.twitter.com/MritOX3LVB — ??Marie ?? (@NoWay779) September 8, 2022

Το αυτοκρατορικό στέμμα τοποθετείται στο τέλος της τελετής και για τη βασιλική πομπή. Αποτελούμενο από 2.868 διαμάντια, κατασκευάστηκε το 1937 για τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’. Το φορά επίσης ο μονάρχης κατά την ετήσια συνεδρίαση για την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Προσκεκλημένοι

Το 1953, στη στέψη της Ελισάβετ Β’ παρευρέθησαν 8.251 προσκεκλημένοι, εκπροσωπώντας 181 χώρες και εδάφη.

Μετά την τελετή, μια μεγάλη πομπή πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Λονδίνου. Παρόλο που το Αββαείο του Ουέστμινστερ και το παλάτι του Μπάκιγχαμ απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ενάμιση χιλιόμετρο, η διαδρομή της πομπής έφθασε τα 7,2 χιλιόμετρα το 1953 προκειμένου να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.