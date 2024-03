Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο - Πήγε στη λειτουργία του Πάσχα - BINTEO-ΦΩΤΟ

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Κάρολος αναμένεται να καθίσει χωριστά από τη σύζυγό του και τους άλλους βασιλείς για να προστατευτεί από μολύνσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Royal wave. King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel for Easter Sunday service pic.twitter.com/jp5dOrchlg