Βασιλιάς Κάρολος ο Γ': Απόψε το διάγγελμά του - Τι αναμένεται να πει - Οι πρώτες αποφάσεις του

Σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά ΜΜΕ, το διάγγελμά του θα είναι προηχογραφημένο και σύντομο, αποτίοντας φόρο τιμής στην εκλιπούσα μητέρα του, καθώς σε όλη του τη ζωή, ο Κάρολος προετοιμαζόταν για να λάβει το Στέμμα.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν αναλυτές στο Sky News, σε αντίθεση με τη μητέρα του, ο Κάρολος δεν παίρνει διακριτικά θέση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα αλλά είναι πιο ωμός στις δημόσιες εμφανίσεις του. Δείχνει ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως σήμερα την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας «κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους».

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για την ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος αναχώρησε από το κάστρο Μπαλμόραλ όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας σήμερα το απόγευμα.

Στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) το διάγγελμα του Καρόλου

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν σήμερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία απεβίωσε χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 96 ετών έπειτα από 70 χρόνια στο θρόνο.

Οι καμπάνες του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου και του Αββαείου του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, καθώς και αυτές του πύργου του Ουίνδσορ, άρχισαν να ηχούν ενώ ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ' βρίσκόταν καθ' οδόν προς το Λονδίνο από την κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας απέτισε σήμερα φόρο τιμής ενώπιον του κοινοβουλίου στην εκλιπούσα βασίλισσα χαιρετίζοντας «μία από τις μεγαλύτερες ηγέτιδες που γνώρισε ο κόσμος» και «τη μεγαλύτερη διπλωμάτη» του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τα σοφά λόγια της μας έδωσαν δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές. Στις πιο σκοτεινές στιγμές της πανδημίας, μας έδωσε την ελπίδα ότι θα ξανασυναντηθούμε», υπογράμμισε ντυμένη στα μαύρα η πρωθυπουργός, η οποία θα γίνει δεκτή το απόγευμα από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Η στέψη του Βρετανού βασιλιά - Μια μοναδική και μεγαλοπρεπής τελετή

Η στέψη του Βρετανού μονάρχη είναι μια μεγαλοπρεπής τελετή, μοναδική στην Ευρώπη, της οποίας οι κανόνες χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν. Η στέψη της Ελισάβετ Β’ το 1953 χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο προετοιμασίας.

Περίοδος πένθους

Η στέψη του μονάρχη δεν λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τον θάνατο του προκατόχου του θρόνου, προκειμένου να τηρηθεί μια περίοδος πένθους και να δοθεί η ευκαιρία να διοργανωθεί η τελετή.

Η Ελισάβετ Β’, που έγινε βασίλισσα στις 6 Φεβρουαρίου του 1952, την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της, στέφθηκε στις 2 Ιουνίου του 1953, δηλαδή 15 μήνες αργότερα μπροστά σε πάνω από 8.000 προσκεκλημένους στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Ο νέος βασιλιάς, ο 73χρονος Κάρολος, αναμένεται να προτιμήσει «μια πιο γρήγορη και πιο μικρή στέψη», σύμφωνα με τον Μπομπ Μόρις, ειδικό σε θέματα που αφορούν τη βρετανική μοναρχία.

Τελετή στέψης

Η τελετή γίνεται στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Χοροστατεί ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι, κορυφαίος θρησκευτικός αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και δεύτερος στην ιεραρχία της μετά το Βρετανό μονάρχη.

Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέμπουρι παρουσιάζει αρχικά τον νέο μονάρχη στους παρευρισκόμενους, που τον επιδοκιμάζουν διά βοής.

Στη συνέχεια, ο μονάρχης δίνει τον όρκο της στέψης (Coronation Oath Act), που γράφτηκε το 1688: δεσμεύεται να κυβερνήσει τον λαό του με βάση τους νόμους του Κοινοβουλίου, να εφαρμόσει τον νόμο και τη δικαιοσύνη «με ευσπλαχνία» και να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να προστατεύσει την Αγγλικανική Εκκλησία και τον προτεσταντισμό.

Στη συνέχεια ακολουθεί το τελετουργικό του χρίσματος με καθαγιασμένο λάδι και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ευλογεί τον μονάρχη στον θρόνο του βασιλιά Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε το 1300 και χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από το 1626.

Ο μονάρχης στη συνέχεια λαμβάνει τα βασιλικά σύμβολα, ένα σκήπτρο και μετά το στέμμα που θα τοποθετήσει στο κεφάλι του νέου βασιλιά ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας υποβάλλουν τα σέβη τους και μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας.

Στέψη της συζύγου

Εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική απόφαση, εάν ο νέος μονάρχης είναι άνδρας, η σύζυγός του ανακηρύσσεται βασίλισσα και στέφεται σε μια αντίστοιχη, αλλά πιο απλή τελετή. Στην περίπτωση του Καρόλου, η σύζυγος του Καμίλα δεν μπορεί να γίνει βασίλισσα, αλλά μόνο «βασιλική σύζυγος», καθώς δεν είναι η πρώτη σύζυγος του βασιλιά. Στην περίπτωση που στον θρόνο ανεβαίνει γυναίκα, ο σύζυγός της δεν γίνεται βασιλιάς και δεν λαμβάνει το ιερό χρίσμα.

Τα κοσμήματα του βρετανικού στέμματος

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μοναδική μοναρχία στην Ευρώπη που συνεχίζει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σύμβολα στις τελετές στέψης.

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, που κατασκευάστηκε το 1661 για τη στέψη του Καρόλου Β’, είναι η κορώνα που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην τελετή. Κατασκευασμένο από χρυσό και ασήμι, με ρουμπίνια και ζαφείρια, ζυγίζει πάνω από δύο κιλά.

Το αυτοκρατορικό στέμμα τοποθετείται στο τέλος της τελετής και για τη βασιλική πομπή. Αποτελούμενο από 2.868 διαμάντια, κατασκευάστηκε το 1937 για τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’. Το φορά επίσης ο μονάρχης κατά την ετήσια συνεδρίαση για την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Προσκεκλημένοι

Το 1953, στη στέψη της Ελισάβετ Β’ παρευρέθησαν 8.251 προσκεκλημένοι, εκπροσωπώντας 181 χώρες και εδάφη.

Μετά την τελετή, μια μεγάλη πομπή πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Λονδίνου. Παρόλο που το Αββαείο του Ουέστμινστερ και το παλάτι του Μπάκιγχαμ απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ενάμιση χιλιόμετρο, η διαδρομή της πομπής έφθασε τα 7,2 χιλιόμετρα το 1953 προκειμένου να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.