Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ

Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας είναι, πλέον, ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ.

Στην ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ αναφέρεται πως «ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ και θα πάνε στο Λονδίνο αύριο». The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς

Ο Κάρολος είναι ο μεγαλύτερος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του Πρίγκιπα Φίλιππου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποτελεί τον κληρονομικό διάδοχο του βρετανικού θρόνου και ως ο πρωτότοκος κατέχει τον τίτλο ευγενείας του Δούκα της Κορνουάλης. Επίσης, είναι ο διάδοχος στη θέση του Ανώτατου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Ο Κάρολος γεννήθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και ήταν το πρώτο εγγόνι του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ και της Βασίλισσας Ελισάβετ. Μαθήτευσε στα σχολεία Τσιμ και Γκόρντονστουν, στα οποία και ο πατέρας του, Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, είχε βρεθεί ως παιδί, καθώς και στο σχολείο Τζιλόνγκ Γκράμαρ της Βικτώριας στην Αυστραλία. Αφού απέκτησε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ο Κάρολος υπηρέτησε στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και το Βασιλικό Ναυτικό, από το 1971 έως το 1976.

Το 1981, παντρεύτηκε τη Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, με την οποία απέκτησε δύο γιους: τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ (1982) και τον Πρίγκιπα Χάρι (1984). Το 1996, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μετά από γνωστές εξωσυζυγικές σχέσεις αμφοτέρων. Την επόμενη χρονιά, η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό στο Παρίσι. Το 2005, ο Κάρολος παντρεύτηκε τη μακροχρόνια σύντροφό του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.