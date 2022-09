Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ

Για παράδειγμα, το μικρό όνομα του παππού του Γεωργίου ΣΤ’ ήταν Αλβέρτος, αλλά βασίλευσε χρησιμοποιώντας ένα από τα μεσαία του ονόματα. Ο Κάρολος θα μπορούσε να επιλέξει ένα από τα τέσσερα ονόματά του – Κάρολος Φίλιππος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος.

Δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει αλλαγή τίτλου. Αν και είναι διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν θα γίνει αυτόματα πρίγκιπας της Ουαλίας. Ωστόσο, κληρονομεί αμέσως τον άλλο τίτλο του πατέρα του, τον Δούκα της Κορνουάλης. Η σύζυγός του Αικατερίνη θα είναι γνωστή ως Δούκισσα της Κορνουάλης.

Θα υπάρξει επίσης ένας νέος τίτλος για τη σύζυγο του Καρόλου, της οποίας ο πλήρης τίτλος θα είναι Βασίλισσα Σύζυγος – σύζυγος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τη σύζυγο του μονάρχη.

«Ο θάνατος της αγαπημένης μου Μητέρας, η μεγαλύτερη θλίψη για μένα και την οικογένειά μου»

Με επίσημη ανακοίνωση στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας, ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος, ανακοίνωσε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Ο θάνατος της αγαπημένης μου Μητέρας, της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, είναι στιγμή της μεγαλύτερης θλίψης για εμένα και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Θρηνούμε βαθύτατα το θάνατο μιας αγαπημένης Μονάρχη και μιας πολυαγαπημένης Μητέρας. Γνωρίζω ότι η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, τα Βασίλεια και την Κοινοπολιτεία, και από αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους και αλλαγής, η οικογένειά μου και εγώ θα παρηγορηθούμε από τη γνώση μας για τον σεβασμό και τη βαθιά στοργή, που η Βασίλισσα γνώριζε τόσο καλά».

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

Στην ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ αναφέρεται πως «ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ και θα πάνε στο Λονδίνο αύριο».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W