Bασίλισσα Ελισάβετ: Αρνήθηκε το βραβείο «Oldie of the Year» γιατί νιώθει πολύ νέα στην καρδιά

Ωστόσο, ο παρουσιαστής Τζάιλς Μπράντρεθ, ο πρόεδρος των βραβείων που απονέμει το Oldie Magazine, δήλωσε πως έλαβε μια «όμορφη επιστολή», με την οποία η Ελισάβετ έστελνε τις θερμότερες ευχές της, ωστόσο αρνείτο την προσφορά.

«Η Μεγαλειότητά της πιστεύει πως είσαι όσο χρονών αισθάνεσαι, επομένως η βασίλισσα δεν πιστεύει πως πληροί τα σχετικά κριτήρια προκειμένου να μπορέσει να αποδεχθεί (το βραβείο) και ελπίζει να βρεθεί ένας πιο άξιος αποδέκτης», αναφέρεται στην επιστολή από τον Τομ Λάινγκ-Μπέικερ, τον βοηθό προσωπικό γραμματέα της βασίλισσας.

