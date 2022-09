Βασίλισσα Ελισάβετ: Δείτε LIVE - Ξεκίνησε η πομπή προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον

Οι Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, Ντέιβιντ Κάμερον, Γκόρντον Μπράουν, Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ, έδωσαν το παρών στην κηδεία της μακροβιότερης βασίλισσας στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Λιζ Τρας είναι η 15η πρωθυπουργός που διόρισε η βασίλισσα Ελισάβετ και η τρίτη γυναίκα, μετά την Μάργκαρετ Θάτσερ και την Τερέζα Μέι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν, ο πρόεδρος Μακρόν και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, η ηγεσία της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Οι κοντινότεροι συγγενείς της βασίλισσας Ελισάβετ εμφανώς συγκινημένοι ακολούθησαν το φέρετρό της προς το Αββαείο του Γουέστμινστερ όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της, με μια προσεκτικά χορογραφημένη πομπή.

Πλήθος κόσμου ήδη βρίσκεται σε διάφορα σημεία της πορείας που θα ακολουθήσει η πομπή με τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ σε κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου, ενώ κατόπιν θα ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι της προς το κάστρο Γουίνδσορ.

Aυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη πομπή προς την Αψίδα του Γουέλινγκτον, η οποία θα περάσει και μπροστά από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Με την ολοκλήρωση της τελετής στο Αββαείο του Γουέστμινστερ παρουσία 2000 καλεσμένων, ακολούθησαν δύο λεπτά σιγής σε ολόκληρη τη Βρετανία, ενώ στη συνέχεια υπήρξε ανάκρουση του νέου εθνικού ύμνου της χώρας «God Save the King».

Ο Κάρολος φαινόταν συντετριμμένος την ώρα που το φέρετρο μεταφερόταν μέσα στο Αβαείο για να ξεκινήσει η νεκρώσιμη ακολουθία.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ολιγόλεπτη πομπή του φερέτρου από το Βρετανικό Κοινοβούλιο προς το Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Το φέρετρο τοποθετήθηκε πάνω σε κιλλίβαντα έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, συνοδεύεται από 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού.

Among the thousands of mourners attending the funeral of Queen Elizabeth II are two of her beloved great-grandchildren.

