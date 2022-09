Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκέφθηκαν αιφνιδιαστικά την ουρά που σχημάτιζαν επί ώρες οι πολίτες στο Λονδίνο - ΕΙΚΟΝΕΣ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσκυνήσει έχοντας περιμένει επί ώρες μέσα στο κρύο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ιδιαίτερα δημοφιλούς έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Βρετανία.

The King greets people currently queuing to see Queen Elizabeth II's coffin

