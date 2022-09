«Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε»: Tι προβλέπει το πρωτόκολλο για την ταφή της βασίλισσας Ελισάβετ

Ήδη από το 1960, οι Βρετανοί είχαν ενορχηστρώσει το τι θα ακολουθήσει του θανάτου της βασίλισσας. Έκτοτε, το πρωτόκολλο ανανεωνόταν συνεχώς, αφού από το 1960, πέρασαν εξήντα ολόκληρα χρόνια με την Ελισάβετ στο θρόνο.

Το σχέδιο «Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε»

Το τυπικό θέλει τον πρωθυπουργό της χώρας να ενημερώνεται για το μοιραίο γεγονός από τον προσωπικό γραμματέα της Ελισάβετ, μέσω του κωδικοποιημένου μηνύματος: «Κυρία/ Κύριε Πρωθυπουργέ, η Γέφυρα του Λονδίνου…έπεσε». Την είδηση θα μάθει στη συνέχεια το υπουργικό συμβούλιο καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις που θα σχεδιάσουν τιμητικές τελετές σε όλη την χώρα.

Μέσα σε δέκα λεπτά από την ανακοίνωση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες, έπεσε «μαύρο» στον ιστότοπο της Βασιλικής Οικογένειας, ενώ ο βασιλιάς -πλέον- Κάρολος αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στο έθνος, και θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με τελευταίο σταθμό την Ουαλία.

Η κηδεία της βασίλισσας θα πραγματοποιηθεί δέκα μέρες μετά τον θάνατό της στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ ενώ πριν από την κηδεία η σορός της θα τεθεί λαϊκό προσκύνημα στο Παλάτι του Γουεστμίνστερ, το οποίο θα είναι ανοιχτό 23 ώρες την ημέρα για όσους θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής. Η μονάρχης θα ταφεί στη βασιλική κρύπτη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στον σύζυγό της Φίλιππο.

What will happen when Queen Elizabeth II dies? pic.twitter.com/2WEGheF7Jy