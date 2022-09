Bασίλισσα Ελισάβετ: Χιλιάδες κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα - Τοποθέτησαν το στέμμα στο φέρετρο -Bίντεο

Η Σκωτία αποχαιρετά την Ελισάβετ στον καθεδρικό ναό του St Giles.

H πομπή που συνόδευε τη σορό της Ελισάβετ Β΄ μέχρι τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αιγιδίου στο Εδιμβούργο, ξεκίνησε λίγο πριν τις 17:00, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος συνοδευόταν από τα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Άννα και τους πρίγκιπες Άντριου και Έντουαρντ.

Την αυτοκινητοπομπή περιστοίχιζαν στρατιωτικοί ντυμένοι με σκωτσέζικες ενδυμασίες. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, η σορός της βασίλισσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Το Στέμμα της Σκωτίας τοποθετήθηκε πάνω από το φέρετρο.

The crown of Scotland, which has been placed on Queen Elizabeth’s coffin in St. Giles Cathedral, was crafted into its current form by her direct ancestor James V, King of Scots, in 1540. Before the Queen, he had been the last monarch to die in Scotland in 1542 #ScottishHistorypic.twitter.com/TuS8PPwdSp — Scotland’s History ?????????????? (@fieryfacejames) September 12, 2022

The congregation at St Giles’ Cathedral bow and curtsy to Queen Elizabeth’s coffin as they leave. The cathedral hosted a service of prayer and reflection for Her Majesty on Monday afternoon. pic.twitter.com/xxBlgYCPl0 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 12, 2022

A gun salute boomed from atop Edinburgh Castle before a solemn procession with Queen Elizabeth II's coffin made its way up the Royal Mile to a cathedral for a service. King Charles III, dressed in a military uniform, walked behind the hearse. MORE: https://t.co/E1CInjYEuYpic.twitter.com/WH9tiP4enV — The Associated Press (@AP) September 12, 2022

Μεταξύ εκείνων που παρευρίσκονται στη Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό, είναι η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, καθώς και η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον.

When the Queen first visited Scotland as sovereign in 1953, Edinburgh was packed. Today, nearly 70 years later, people have thronged the streets again to say goodbye. pic.twitter.com/meUvjV0Qr9 — James Cook (@BBCJamesCook) September 12, 2022

BREAKING: In a solemn moment, King Charles III watches as the coffin of Queen Elizabeth II begins the procession from Holyroodhouse to St. Giles Cathedral. https://t.co/6lS5QjWYPppic.twitter.com/IiKntQk4Ah — ABC News (@ABC) September 12, 2022

The hearse carrying Queen Elizabeth II’s coffin is moving through Edinburgh, flanked by a Scottish military guard. There is a respectful hush in the city’s main streets as it pays respects to the queen. Watch live. https://t.co/pKTq0qmgOXpic.twitter.com/wZlXShKunV — The New York Times (@nytimes) September 12, 2022

King Charles III and his siblings walk behind hearse carrying their mother Queen Elizabeth II's coffin along procession route in Edinburgh. https://t.co/XHWBG1C6o5pic.twitter.com/PV7s4JVrqX — ABC News (@ABC) September 12, 2022

HONORING QUEEN ELIZABETH: A young girl lays flowers in remembrance of Queen Elizabeth II outside the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Scotland. https://t.co/yuZ5RbAkmCpic.twitter.com/T91p6iYHNh — ABC News (@ABC) September 12, 2022

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του Ρόαγιαλ Μάιλ, της κεντρικής αρτηρίας της πρωτεύουσας της Σκωτίας, για να αποχαιρετίσουν τη βασίλισσα.

Τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα στο Λονδίνο

Αύριο, Τρίτη, η σορός θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ θα παραμείνει στο Westminster Hall από την Τετάρτη μέχρι το πρωί της κηδείας, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας αναμένεται να φτάσει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 20:00 το βράδυ, όπου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασιλική σύζυγος, Καμίλα θα παρακολουθήσουν την άφιξή του.

Τη νύχτα η σορός της Ελισάβετ θα παραμείνει στο Μπάκιγχαμ στην αίθουσα Bow Room. Όταν φθάσει την Τρίτη στο Λονδίνο θα εκτεθεί σε τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ Χολ, το παλαιότερο τμήμα του κτιρίου του Κοινοβουλίου, έπειτα από πομπή στους δρόμους του Λονδίνου.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι ουρές για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο θα είναι τεράστιες και θα χρειάζεται έως και 12 ώρες για να πλησιάσει κανείς το φέρετρο.

Φραστική επίθεση στον πρίγκιπα Άντριου κατά τη νεκρική πομπή - «Είσαι ένας άρρωστος γέρος»

A heckler was pushed to the ground during the procession of Queen Elizabeth's coffin through Scotland, after he called Prince Andrew a "sick old man." Prince Andrew has been accused of sexually abusing a woman several times when she was 17. He has denied the allegations. pic.twitter.com/SiayfzXlYO — CBS News (@CBSNews) September 12, 2022

Ο πρίγκιπας Άντριου δέχθηκε φραστική επίθεση κατά τη διάρκεια της πομπής που ακολουθούσε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στο Εδιμβούργο.

Ένας νεαρός άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει «Άντριου, είσαι ένας άρρωστος γέρος» πέσει στο έδαφος από έναν πολίτη και έναν αστυνομικό. Ακολούθησε μια σύντομη συμπλοκή, προτού ο αστυνομικός τον οδηγήσει μακριά, ενώ ο ίδιος φώναζε «αηδιαστικό» και «δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Δείτε το βίντεο από την DailyMail:

Ο Άντριου -βετεράνος του πολέμου των Φώκλαντ- θα πρέπει να εμφανίζεται με πολιτικά ρούχα σε όλες τις εκδηλώσεις για να θρηνήσει τη μητέρα του, στον απόηχο του ρόλου του στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, θα γίνει μια εξαίρεση στην τελευταία αγρυπνία στο Westminster Hall.

Ο πρίγκιπας Χάρι, επίσης, δεν θα φοράει στρατιωτική στολή για την πλειονότητα των δημόσιων εορτασμών.