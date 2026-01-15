Θλίψη στο μπάσκετ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης ΑΕΚ και Άρη - Real.gr

Στη διάρκεια της μπασκετικής καριέρας του, ο Κροάτης φόργουορντ/σέντερ φόρεσε τις φανέλες του Άρη και της ΑΕΚ.

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς. Στη διάρκεια της μπασκετικής καριέρας του, ο Κροάτης φόργουορντ/σέντερ φόρεσε τις φανέλες του Άρη και της ΑΕΚ, ενώ, αφού αποχώρησε από την ενεργό δράση, έγινε βοηθός προπονητή στην Σπλιτ, της οποίας ανέλαβε το 2019 για λίγο και την τεχνική ηγεσία.

Οι Θεσσαλονικείς και ο «Δικέφαλος» εξέφρασαν, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του άλλοτε παίκτη τους.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης:

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του».