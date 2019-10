Daily Mail: Επικίνδυνοι τζιχαντιστές απέδρασαν από Κουρδικές φυλακές - Φόβοι για ανασύσταση του ISIS

πηγή: Daily Mail/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τις κουρδικές δυνάμεις, δραπέτευσαν από τη φυλακή Ναβκούρ, η οποία βρίσκεται στα δυτικά προάστια του Καμισλί, επισήμανε ένας αξιωματικός των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Ένας δεσμοφύλακας της φυλακής είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκεί κρατούνται «ξένοι μαχητές» της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Παράλληλα, ένα άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος των SDF έκανε λόγο για συνεχείς βομβαρδισμούς κοντά στη φυλακή Τζιρκίν, που βρίσκεται κοντά στη Ναβκούρ, όπου επίσης κρατούνται τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Περίπου 12.000 μαχητές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, Σύροι, Ιρακινοί όπως επίσης και 2.500-3.000 ξένοι, που προέρχονται από 54 χώρες, παραμένουν υπό κράτηση στις φυλακές των Κούρδων, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο τους, τον Άμπντελ Καρίμ Όμαρ.

Από την πλευρά της, η Τουρκία πιστεύει ότι περισσότεροι από 1.000 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κρατούνται στην περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας όπου διεξάγεται η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση, οι περισσότεροι ξένοι τζιχαντιστές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.200-1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως φυλακές εντός της περιοχής, όπου η Τουρκία διεξάγει... την επιχείρησή της» σημείωσε ένας Τούρκος αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, στο Reuters.

Οι κουρδικές αρχές διοικούν συνολικά 7 φυλακές υψίστης ασφαλείας, επισημαίνει μια κουρδική πηγή.

Εξάλλου, κρατούν χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους σε καταυλισμούς στη βορειοανατολική Συρία, όπως σε εκείνον του Αλ Χολ, όπου σήμερα ξέσπασαν ταραχές.

Unrest in al-Hawl camp this morning as Turkish attack intensifies on northern Syrian towns of Serêkaniyê and Tel Abyad. pic.twitter.com/PMaz3SCcoU