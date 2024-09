«Βατικανό των Μουσουλμάνων»: Ο Ράμα ιδρύει μουσουλμανικό κρατίδιο μέσα στα Τίρανα

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, το αυτόνομο και ανεξάρτητο κρατίδιο θα ονομάζεται «Κυρίαρχο Κράτος του Τάγματος Μπεκτασί» (ενός τάγματος Σιιτών Σούφι το οποίο ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στην Τουρκία) και θα έχει έκταση 100.000 στρεμμάτων, ίση δηλαδή με το ένα τέταρτο της έκτασης της Πόλης του Βατικανού. Θα έχει τη δική του διοίκηση, διαβατήρια και σύνορα. Στο νέο κράτος θα επιτρέπεται το αλκοόλ, οι γυναίκες θα μπορούν φορούν ό,τι θέλουν και δεν θα επιβάλλονται θρησκευτικοί κανόνες στον τρόπο ζωής, αντανακλώντας τις ανεκτικές πρακτικές του Τάγματος Μπεκτασί.

Όπως μεταδίδει το Associated press, η ιθαγένεια του κρατιδίου εκείνου θα χορηγείται μόνο στα κορυφαία θρησκευόμενα μέλη, και στα άτομα τα οποία θα εμπλέκονται στη διαχείρισή του, ενώ η διακυβέρνησή του θα ασκείται από τον αρχηγό του του Τάγματος Μπεκτασί, Μπάμπα Μόντι, και από ένα συμβούλιο το οποίο θα παρακολουθεί την θρησκευτική και διοικητική λειτουργία του.

