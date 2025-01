Βαυαρία: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι - Παιδί το ένα από τα θύματα

Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει ένα άτομο και εκτιμά ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ έχει διακοπεί και η λειτουργία του τοπικού σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς ο ύποπτος επιχείρησε να διαφύγει από τις γραμμές του τρένου.

Two people have been killed and others seriously injured in stabbing attack in a park in Aschaffenburg, a city in Bavaria, Germany ????

A police spokesman said the casualties included a child and three adults, https://t.co/O6ZRTpY52F reports.

The incident, described as a "violent