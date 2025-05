BBC: Επτά συμπεράσματα από τη συμφωνία ΗΠΑ–Ουκρανίας για τα ορυκτά - Real.gr

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία που θα δώσει στην Ουάσινγκτον πρόσβαση σε ορισμένους από τους φυσικούς πόρους της εμπόλεμης χώρας.

Η συμφωνία, η οποία προετοιμαζόταν για μήνες, δημιουργεί ένα επενδυτικό ταμείο που η Ουκρανία ελπίζει ότι θα εδραιώσει τη βοήθεια των ΗΠΑ καθώς η χώρα αγωνίζεται να απωθήσει τη Ρωσία τρία χρόνια μετά την εισβολή.

Σε δημοσίευμά του το BBC επικαλούμενο προσχέδιο της συμφωνίας, αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις και των δύο πλευρών, καταλήγει σε επτά βασικά συμπεράσματα.

Seven takeaways from the US-Ukraine resources deal ⁦@BBCNews⁩ #ukraine https://t.co/zh8EGrBjvl

— Ed Habershon (@edhabershon) May 1, 2025