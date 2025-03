BBC: Γιατί ο Τραμπ δυσκολεύεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι 5 λόγοι - Real.gr

«Αν κερδίσουμε, νομίζω ότι θα το λύσουμε πολύ γρήγορα», έλεγε ο υποψήφιος τότε για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην πρώτη τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2024, εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αν και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, αναφέρει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο, αφού ο Ντ. Τραμπ είχε αναφερθεί πολλές φορές στη συμβολή του για τον άμεσο τερματισμό της ρωσικής εισβολής, σήμερα που ο Αμερικανός πρόεδρος μετράει ήδη δύο μήνες στον Λευκό Οίκο όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω.

Two months into his presidency, @realDonaldTrump is struggling to get the quick ceasefire in Ukraine he promised voters. Here are a few thoughts why. https://t.co/4b5CBIKlhh

— James Landale (@BBCJLandale) March 22, 2025