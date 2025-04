BBC: Οι πέντε στόχοι του Τραμπ για τους δασμούς - Real.gr

Ποιες οι πιθανότητες επιτυχίας.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πέντε στόχους, όταν ανακοίνωσε τους παγκόσμιους δασμούς. Τελικά πέτυχε κάτι;», είναι το ερώτημα που αναλύει το BBC, συνοψίζοντας τις θυελλώδεις εξελίξεις από τη Δευτέρα στις χρηματαγορές αλλά και σε 75 πρωτεύουσες για τις οποίες ο λευκός Οίκος καυχιέται ότι αναζητούν νέες συμφωνίες. Είτε προσπαθούσε να μειώσει τα επιτόκια, ή να υποτιμήσει το δολάριο είτε να συνάψει νέα, παγκόσμια συμφωνία για το εμπόριο, οι πέντε στόχοι του αμερικανού προέδρου, διέρχονται δοκιμασία αντοχής, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Καλύτερες εμπορικές συμφωνίες ήταν πράγματι ο στόχος του Τραμπ που δήλωσε ενδεικτικά ότι η χώρα λεηλατήθηκε από κοντινά και μακρινά έθνη, φίλους και εχθρούς επί δεκαετίες. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε στο υπουργικό συμβούλιο προσδοκία διαπραγμάτευσης με την Κίνα.

Οι εμπορικοί εταίροι της Αμερικής έχουν 90 ημέρες για να επιτύχουν κάποιου είδους συμφωνία με τον Τραμπ αλλά το γεγονός ότι γίνονται συνομιλίες δείχνει ότι ο πρόεδρος έχει καλές πιθανότητες να πάρει κάτι, σύμφωνα με το BBC.

Οι δουλειές και τα εργοστάσια θα έρθουν πίσω στη χώρα μας…Θα υπερφορτίσουμε την εγχώρια βιομηχανική μας βάση, δήλωνε ο Τραμπ, επιχειρηματολογώντας για προστασία της παραγωγικής βάσης της Αμερικήςαπό τον αθέμιτο ξένο ανταγωνισμό.

Οι επικεφαλής της εγχώριας παραγωγής θέλουν να γνωρίζουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σχετικά σταθεροί, ωστόσο, οι δασμολογικές κινήσεις του προέδρου χαρακτηρίζονται ασταθείς. Δεσμεύσεις λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε για κατασκευαστές αυτοκινήτων και παραγωγούς χάλυβα ούτε γιαι εταιρείες ηλεκτρονικών υψηλής τεχνολογίας.

Ο Τραμπ έθεσε την Κίνα στο στόχαστρο με φράσεις όπως «τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και την Κίνα, αλλά μας εκμεταλλεύονταν τρομερά». Ακολούθησαν δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ που χαρακτήρισε την Κίνα «ρίζα του κακού για τα εμπορικά προβλήματα των ΗΠΑ και για τον υπόλοιπο κόσμο».

Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος θα ήταν «απίστευτα ευγενικός» εάν η Κίνα καταλήξει σε μια συμφωνία.

Ακόμα κι αν αυτή η αναμέτρηση είναι κάτι που θέλει ο Τραμπ, η επιλογή μιας μάχης με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, διατρέχει τεράστιο κίνδυνο να αποξενώσει τους συμμάχους που χρειάζεται περισσότερο σε μια τέτοια αντιπαράθεση, επισημαίνει το BBC.

O Τραμπ δεν κουράστηκε να επαναλαμβάνει ότι οι δασμοί του θα αποφέρουν τεράστια νέα έσοδα, τα οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν για να συρρικνώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους, να χρηματοδοτήσουν φορολογικές περικοπές και να πληρώσουν για νέα κυβερνητικά προγράμματα.

Σίγουρα ο στόχος των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα, δεν είναι εφικτός ενώ το ποσό αναμένεται να συγκεντρωθεί σε 10 χρόνια αν ισχύσει ο καθολικός δασμός 10%. Ο Τραμπ ήθελε περισσότερα έσοδα από τους δασμούς και αν επιμείνει ως προς την Κίνα, θα το πετύχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα..

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής θα σημαίνει ισχυρότερο ανταγωνισμό και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτέ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφοντας τη χρυσή εποχή της Αμερικής.

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν με τους δασμούς αλλά αυτό μπορεί να ήταν αποτέλεσμα των φόβων για παγκόσμια ύφεση, εκτιμούν αναλυτές και σίγουρα συμφωνούν ότι οι τιμές καταναλωτή, θα αυξηθούν.Το Φορολογικό Ίδρυμα εκτίμησε ότι τιμολόγιο δασμών 10% θα αύξανε το κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά κατά μέσο όρο κατά 1.253 $ μόνο το πρώτο έτος. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν επίσης ότι οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα θα πληγούν περισσότερο.

Το BBC καταλήγει ότι ως βέλος που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση η ακρίβεια θα εξελιχθεί σε βαριά ευθύνη για τον Τραμπ και τις μελλοντικές εκλογικές προοπτικές του κόμματός του.

