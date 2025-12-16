BBC: Θα αντιπαλέψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμηση - Real.gr

Quantcast
BBC: Θα αντιπαλέψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμηση
BBC: Θα αντιπαλέψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμηση

15:30, 16/12/2025
BBC: Θα αντιπαλέψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμηση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το BBC δήλωσε σήμερα ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμηση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

