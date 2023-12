BBC: Άσεμνη χειρονομία σε ζωντανή μετάδοση - ΒΙΝΤΕΟ

Χθες Τετάρτη, η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής.

Maryam Moshiri flips between the bird and composed presenting

Goes on to ruin iconic tv moment with ridiculously flimsy cover story