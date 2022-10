BBC: Η ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στη Λευκορωσία προκαλεί εικασίες - Θα μπει στον πόλεμο;

«Η ηγεσία σας σχεδιάζει να σύρει τον λαό της Λευκορωσίας σε έναν βρόμικο πόλεμο, να τον στιγματίσει με αίμα και θάνατο», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ουκρανικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουν το σύνολο του οπλοστασίου τους, αναφέρεται στο μήνυμα.

BBC: Σενάριο ή μπλόφα;

Το BBC, σε ανάλυσή του, εξετάζει πρόκειται για ρεαλιστικό σενάριο ή μια μπλόφα, αναφέροντας ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ρίσκο για τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο πρώην διοικητής μιας επίλεκτης ομάδας αλεξιπτωτιστών και σκιώδης υπουργός Άμυνας της εξόριστης αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας., Βαλέρι Σακάστσικ, σχολιάζοντας από την Πολωνία τις τελευταίες εξελίξεις εκτίμησε ότι ο Πούτιν «θέλει πραγματικά οι Λευκορώσοι να εισέλθουν στην Ουκρανία, έτσι ώστε ο Λουκασένκο να βάψει και αυτός τα χέρια του με αίμα και να πρέπει να πάει μέχρι το τέλος μαζί του».

Το BBC υπενθυμίζει ότι η συνάντηση Πούτιν – Λουκασένκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα επανέφερε τις φήμες για κοινή εισβολή στην Ουκρανία. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι Μόσχα και Μινσκ σχηματίζουν μια κοινή περιφερειακή στρατιά.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας σε αριθμούς

Ο Σακάστσικ εκτιμά ότι ο κίνδυνος να υπάρξει εισβολή από τον βορρά της Ουκρανίας από τις δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας είναι περίπου στο 30%.

Ωστόσο, τονίζει ότι ο Λουκασένκο είναι ένας «πανούργος» χειριστής καταστάσεων. «Θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να μη στείλει τα στρατεύματά του να πολεμήσουν, να τα περιορίσει σε υποστηρικτικό ρόλο, αλλά σίγουρα η απειλή παραμένει», σημειώνει.

Παράλληλα το BBC τονίζει ότι η Λευκορωσία ήδη εμπλέκεται με πολλούς τρόπους στον πόλεμο στην Ουκρανία, της έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά ο Πούτιν πιέζει για μεγαλύτερη εμπλοκή. Ο Λουκασένκο του «χρωστάει» από το 2020 όταν ο Ρώσος πρόεδρος τον βοήθησε να αντέξει ένα ξαφνικό κύμα διαδηλώσεων και να επιβιώσει πολιτικά.

Την ίδια ώρα, οι μαζικές φυλακίσεις και ο βασανισμός διαδηλωτών έβαλαν το ένα καρφί στο φέρετρο των σχέσεων της Λευκορωσίας με την ΕΕ. Το άλλο καρφί ήταν η βοήθεια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο έχει δηλώσει ότι θα φτάσουν 9.000 Ρώσοι στρατιώτες στη Λευκορωσία, ωστόσο η απόφαση να στείλει λευκορωσικά στρατεύματα στον πόλεμο θα είναι ιδιαίτερα αντι-δημοφιλής, όπως σημειώνει το BBC.

Το βρετανικό Μέσο αναφέρεται και στην αντίσταση που υπάρχει με σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξης.

Σύμφωνα με τον Σακάστσικ, το 90% των Λευκορώσων δεν θέλουν να πολεμήσουν.

Πληροφορίες για μυστική επιστράτευση

Επιπλέον, το BBC αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για μυστική επιστράτευση στη Λευκορωσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι απτό.

Σύμφωνα δε με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, οι Ρωσοι στρατιώτες που έχουν σταλεί στη Λευκορωσία μέχρι σήμερα φτάνουν τις 3.200, ενώ αναμένονται κι άλλοι.

Προς το παρόν κατευθύνονται προς βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας και όχι προς τα σύνορα με την Ουκρανία.

«Δεν φέρουν βαρύ εξοπλισμό, υπήρχε μόνο ένα τρένο φορτωμένο με πλωτές γέφυρες, αλλά όχι τανκς ή οχήματα μεταφοράς προσωπικού», επισημαίνει επίσης ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ταντέους Γκιτσάν.

Ο ίδιος πιστεύει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στέλνονται για εκπαίδευση αφού οι ρωσικές εγκαταστάσεις λόγω του πολέμου δεν φτάνουν και η Λευκορωσία έσπευσε να προσφέρει τη λύση στον Πούτιν.

Για την ώρα, το Μινσκ στέλνει στρατιωτικό υλικό στον ρωσικό στρατό. Σύμφωνα με μια λευκορωσική ομάδα παρακολούθησης των εξελίξεων, περισσότερα από 90 άρματα μάχης έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες. Πιθανότατα για να αντικαταστήσουν επειγόντως άρματα στο Ντονμπάς.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία σημαντική νέα συγκέντρωση εξοπλισμού ή πυραύλων στη βάση που χρησιμοποιεί η Ρωσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Αν όντως Ρωσία και Λευκορωσία εισβάλλουν;

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η δέσμευση λευκορωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ήταν άσκοπη, στρατιωτικά.

«Δεν είναι ειδικευμένοι, δεν είναι εξοπλισμένοι και δεν έχουν κίνητρα. Δεν θα αποτελέσουν απειλή», έγραψε στο Twitter ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Φράνακ Βιακόρκα.

For Putin, to secure Belarus as a buffer zone and bridgehead to pressurize Ukraine is much more important than sending a few thousand unskilled Belarusian soldiers to die. He can lose both the bridgehead and Lukashenka, who turned out to be the only ally in this wild adventure.