BBC: «Στημένη» η φιέστα Πούτιν με θεατές δημοσίους υπαλλήλους -Βίντεο

Για «στημένη φιέστα» του Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει λόγο το BBC, καθώς αναφέρει ότι το κοινό που κατέκλυσε το στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας ήταν... δημόσιοι υπάλληλοι.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο, αν και οι αριθμοί δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, αναφέρει το BBC, προσθέτοντας ότι η επίσημη χωρητικότητα του γηπέδου είναι 81.000, αλλά υπήρχε και πολύς κόσμος έξω από το στάδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι εργοδότες ανάγκασαν του υπαλλήλους τους να δώσουν το «παρών» στη φιέστα. Πολλοί από τους κρατικούς και δημοσίους υπαλλήλους οδηγήθηκαν από τις υπηρεσίες τους με λεωφορεία απευθείας στο στάδιο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Turns out state TV cut out just before Putin finished the speech. He quoted Fyodor Ushakov, the legendary Tsarist-era admiral who is now the patron saint of Russia’s strategic nuclear bomber fleet, and left. pic.twitter.com/SJHpsyOWI1 — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος του BBC, Will Vernon, οι περισσότεροι από όσους έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση ανέφεραν ότι εργάζονταν στο δημόσιο τομέα και είχαν πιεστεί από τους εργοδότες τους να φύγουν από τη δουλειά, προκειμένου να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.

?? This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the "special military operation" in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended... ?? pic.twitter.com/RGgWL2fSej — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

Many said they worked in the public sector (e.g. schoolteachers), and that they had been pressured into attending by their employers. One group of teachers, from a town near Moscow, were being told what to say to us by a woman who appeared to be from the local administration. — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

Δείτε το βίντεο: