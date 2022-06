Βέλγιο: Απεργία στην Brussels Airlines - 315 πτήσεις ακυρώνονται από την Πέμπτη έως και το Σάββατο

Λόγω της απεργίας των πιλότων και των πληρωμάτων αεροσκαφών, η εταιρία δεν θα μπορεί να διασφαλίσει παρά "σχεδόν το 40% του αρχικού προγράμματος πτήσεων", διευκρίνισε.

"Οι ακυρώσεις αφορούν περίπου 315 πτήσεις, εκ των οποίων 38 πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και επηρεάζουν σχεδόν 40.000 επιβάτες", ανακοίνωσε η Brussels Airlines.

"Οι επιβάτες των πτήσεων αυτών ειδοποιήθηκαν και τους προτάθηκε μια εναλλακτική. Αν προτιμούν να μην ταξιδέψουν, μπορούμε να τους επιστρέψουμε όλα τα χρήματα" του εισιτηρίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαάικε 'Αντριες, εκπρόσωπος της εταιρίας.

Οι πιλότοι, αεροσυνοδοί και ιπτάμενοι φροντιστές διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού και πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, αιτήματα τα οποία πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν και άλλες εταιρίες με φόντο την ξαφνική ανάκαμψη των αερομεταφορών.

