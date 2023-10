Βέλγιο: Διαδήλωση στις Βρυξέλλες υπέρ των Παλαιστινίων

Η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση ξεκίνησε στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με τους διοργανωτές συμμετέχουν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, μετά την έκκληση που απευθύνθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Thousands protesting in front of the European Commission against #GazaGenocide and the #EU double standards. #FreePalestine#EC#Brusselspic.twitter.com/uaxlW7W5fB