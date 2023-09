Βέλγιο: Έριξαν τάρτα στον επικεφαλής του κόμματος MR – «Κρίμα, έμοιαζε νόστιμη» δήλωσε ο ίδιος - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί. Ο πατέρας και ο γιος του περίμεναν στην ουρά περίπου 30 λεπτά.

«Κάποιος ήταν αρκετά έξυπνος για να μου πετάξει μια τάρτα», είπε ο Μπουσέ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κρίμα, γιατί έμοιαζε με νόστιμη πίτα. Τη γεύτηκα κιόλας. Μετά το περιστατικό, ήθελα να του μιλήσω. Ίσως δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος πολιτικά. Σίγουρα δεν υπήρχε θέμα εκδίκησης. Εγώ πάντα θέλω να αντιπαρατίθεμαι με κάποιον, αλλά ποτέ βίαια», συμπλήρωσε.

