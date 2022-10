Βέλγιο: Γάλλοι οδηγοί περνούν τα σύνορα για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα

In #France ..Long queues of cars in front of gas stations..and the next is worse..will #Europe collapse pic.twitter.com/cuDQMoiows

Η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί ανησυχία σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό του Βελγίου, ανέφερε στο βελγικό πρακτορείο Belga ο Ολιβιέ Νεϊρίνκ, ο τεχνικός διευθυντής της Brafco, της ομοσπονδίας εμπόρων καυσίμων. «Υπάρχουν αποθέματα. Όσο συνεχίζεται η κινητοποίηση στη Γαλλία, είμαστε σε ετοιμότητα», πρόσθεσε.

A gas station in Arras, #France has a line of dozens of cars waiting outside. Police are present to prevent overflowing and ensure that no one is filling cans. Additionally, look at the motorists' reserve; if it's more than half filled, turn around. pic.twitter.com/zy72Eikab0