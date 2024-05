Βέλγιο: Πλημμύρες στην περιοχή της Λιέγης - Kαταρρακτώδεις βροχές σε Γαλλία και Γερμανία - Βίντεο

Η περιοχή της Λιέγης, στο ανατολικό Βέλγιο, επλήγη στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές οι οποίες είχαν αποτέλεσμα επίσης υλικές ζημιές στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Περίπου 550 κλήσεις για επέμβαση καταγράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην επαρχία της Λιέγης, και 150 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ερβέ Ζαμάρ σήμερα το πρωί, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Οι επεμβάσεις συνίσταντο κυρίως σε επιχειρήσεις άντλησης νερού, οι οποίες διακόπηκαν τα μεσάνυχτα και επαναλήφθηκαν το πρωί, εκεί όπου εξακολουθεί να είναι απαραίτητο», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι υπηρεσίες του.

Τα νερά υποχωρούσαν από όλες τις περιοχές σήμερα το πρωί, διευκρίνισαν, υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες διάσωσης εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Στον δήμο Φορόν (βορειοανατολικά) το νερό «έφθανε στο ύψος του στήθους» σε ορισμένες κατοικίες, σύμφωνα τον δήμαρχο Ζορίς Γκενς, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στην ολλανδική επαρχία Λίμπουργκ, δύο κατασκηνώσεις εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί λόγω κινδύνου πλημμύρας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στη νοτιοδυτική Γερμανία, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σταμάτησε τη λειτουργία του, ανέφεραν στη διάρκεια της νύχτας τοπικά ΜΜΕ.

#Saarland#Hochwasser Rußhütte. Hier gehen sogar die Feuerwehrautos in den Wassermassen unter. Diese Straße verwandelt sich in einen reißenden Fluss und Menschen verlieren in Massen ihr Zuhause: pic.twitter.com/nCYT7KEW8P — FamilyM (@FamilyMSL) May 17, 2024

Die dramatische musikalische Untermalung hätte es bei diesen Bildern nicht gebraucht. Aber das Video zeigt einmal mehr die Wucht und Gefahr der schnell wachsenden Fluten. #Saarland#Unwetterpic.twitter.com/wvvJ02FrLW — Simone Peter ?? #Erneuerbare (@peter_simone) May 18, 2024

Much of Germany's Saarland state is struggling with flash flooding caused by heavy rains. https://t.co/zUDTDNDbb8pic.twitter.com/r4fVSM4xOw — DW News (@dwnews) May 17, 2024

Wenn der @Bundeskanzler die Flutgebiete im #Saarland besucht, reist er am besten per Hubschrauber an, denn das hier spielte sich gegen 18:00 Uhr an der Flughafenstraße ab. Man kommt aktuell nicht mehr vom Flughafen nach #Saarbrücken. @moritz_roedle@MickyBeisenherz#Flutpic.twitter.com/wIwVXqxMgU — Jan Grolier @machsweg@det.social (@GrolierJan) May 17, 2024

Στη Γαλλία, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έκτακτο δελτίο για τον κίνδυνο πλημμυρών στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μοζέλ (βορειοανατολικά).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ