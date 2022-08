Βέλγιο: Συνελήφθη ο οδηγός του βαν που έπεσε σε καφετέρια στις Βρυξέλλες

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν επρόκειτο για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαν μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Σεν Μισέλ, που οδηγεί σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, με τα λάστιχα να στριγκλίζουν. Φαινόταν ότι είχε στόχο την καφετέρια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Μετά τη σύγκρουση, ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την εκτίμηση της τρομοκρατικής απειλής στο Βέλγιο (OCAM) ανέβασε το επίπεδο συναγερμού από το 2 στο 3 για λίγες ώρες. Στη συνέχεια το μείωσε και πάλι, «λόγω των καθησυχαστικών» πληροφοριών που προέκυψαν από την έρευνα, όπως είπε ένας εκπρόσωπός του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

