Βελιγράδι: Επίθεση με τόξο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Το χρονικό της επίθεσης

Σήμερα το πρωί δέχθηκε επίθεση με τόξο αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βελιγράδι.

Το βέλος που εκτόξευσε άτομο αγνώστου - μέχρι στιγμής - ταυτότητας πέτυχε στον τράχηλο τον αστυνομικό ο οποίος αντέδρασε πυροβολώντας και τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη της επίθεσης.

Ο τραυματίας αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να του αφαιρεθεί το βέλος από τον τράχηλο και νοσηλεύεται στην εντατική.

