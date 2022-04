Βελιγράδι: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ της Ρωσίας και κατά του ΝΑΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

«Ήρθα σε αυτήν τη διαδήλωση για να εκφράσω την υποστήριξή μου στη Ρωσία και να φωνάξω ένα ξεκάθαρο “όχι” στην πολιτική των αρχών του Βελιγραδίου που έλαβαν μια επαίσχυντη απόφαση να ψηφίσουν κατά της Ρωσίας στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Μλάντεν Ομπράντοβιτς, ένας εκ των διαδηλωτών.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Βελιγράδι υπερψήφισε τρεις φορές τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταδίκαζαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ανέστειλαν τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειδική επιχείρηση» την επίθεση που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Today in Belgrade ???? another rally in support of Russia ???? pic.twitter.com/54lxJ3Ef0M