Βέμπερ: Απαράδεκτες οι αναρτήσεις του Γ. Κύρτσου

Σημειώνει μάλιστα πως μετά από αυτό «θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου».

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.