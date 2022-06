Βενεζουέλα: Επιτέθηκαν στον Γκουαϊδό μέσα σε εστιατόριο - «Ήταν ενέδρα» λέει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης - ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από αυτά φαίνονται, εν μέσω έντασης, οι παρευρισκόμενοι να φωνάζουν και να σπρώχνουν τον Γκουαϊδό έξω από εστιατόριο.

Juan Guaido attacked and chased out of a restaurant in Cojedes #Venezuela pic.twitter.com/Puzd1j22KE

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τους τοπικούς επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSUV) που, σύμφωνα με τον ίδιο, «ηγούνταν μικρών βίαιων ομάδων».

Another video from Guaido and his security team fighting with people outside the restaurant pic.twitter.com/1LHCOCFBdi