Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - Εικόνες μεγάλης καταστροφής - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Την προηγουμένη, ο κ. Σεμπάγιος είχε προειδοποιήσει ότι η περίοδος των σφοδρών βροχοπτώσεων ήρθε νωρίτερα και ότι οι κατακρημνίσεις θα συνεχιστούν «τις δέκα επόμενες ημέρες».

Ο ποταμός Μοκοτίες υπερχείλισε και πλημμύρισε κεντρικούς δρόμους στην πόλη Τοβάρ. Η ηλεκτροδότηση και οι τηλεφωνικές συνδέσεις έχουν διακοπεί στην περιοχή, ενώ η πρόσβαση εμποδίζεται από τα νερά.

??| #Floods kill 13 in Venezuelan state of #Merida

??Floods killed at least thirteen people in western #Venezuela following a heavy #rainfall that triggered mudslides and caused rivers to overflow.

??It is an agricultural area that the other parts of Venezuela rely on. pic.twitter.com/McOsb368uu