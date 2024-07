Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4 νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Συνελήφθη στέλεχος της Αντιπολίτευσης

Τα αίτια των θανάτων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πολλοί Βενεζουελάνοι εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους διαμαρτυρόμενοι από τα παράθυρα ή τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, καθώς φοβούνται τους “colectivos”, τις φιλοκυβερνητικές ομάδες που κατηγορούνται για την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, το κόμμα Voluntad Popular (VP), που μετέχει στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα σημαντικό στέλεχός του, ο Φρέντι Σουπερλάνο, συνελήφθη το πρωί από τις δυνάμεις της τάξης στο Καράκας. «Οφείλουμε να καταγγείλουμε με υπευθυνότητα την απαγωγή, πριν από μερικά λεπτά, του πολιτικού συντονιστή μας, του Φρέντι Σουπερλάνο», ανέφερε το κόμμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αστυνομικοί να βγάζουν από ένα αυτοκίνητο έναν άνδρα που μοιάζει με τον Σουπερλάνο και να τον οδηγούν δια της βίας σε ένα άλλο όχημα.

Το 2018, στην επίσης αμφισβητούμενη επανεκλογή του Μαδούρο στην προεδρία, σε μια εκλογική διαδικασία την οποία μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις που κατεστάλησαν βίαια από τις αρχές.

A bakery in Venezuela gives all its bread to people protesting against Maduro. What a sight. pic.twitter.com/83TUKjZe57

Tens of thousands of Venezuelans are taking to the streets to oust the dictatorship.

Russia is firmly supporting the Maduro kleptocracy.

?? A Russian loss in Venezuela is not just a victory for the people of Venezuela, but for humanity. pic.twitter.com/KObxB3W2u3