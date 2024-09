Βενεζουέλα: Τρεις Αμερικανοί, δύο Ισπανοί και ένας Τσέχος συνελήφθησαν για σχέδιο συνωμοσίας - Aρνείται εμπλοκή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η υπόθεση αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις του Καράκας με την Ουάσινγκτον και τη Μαδρίτη, στον απόηχο των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών του Ιουλίου στη Βενεζουέλα.

Ο βενεζουελάνος υπουργός Εσωτερικών είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο Ισπανοί φέρονται να συνδέονται με τις ισπανικές μυστικές υπηρεσίες και να σχεδίαζαν τη δολοφονία ενός δημάρχου.

Τον ισχυρισμό αυτόν απέρριψε η ισπανική κυβέρνηση, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στη χώρα της Ιβηρικής.

Ο Καμπέγιο κατηγόρησε επίσης τρεις Αμερικανούς και έναν Τσέχο για ανάμειξη σε τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για τη δολοφονία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και άλλων αξιωματούχων.

«Αυτές οι ομάδες επιδιώκουν να αρπάξουν τον πλούτο της χώρας και εμείς, ως κυβέρνηση, θα απαντήσουμε σθεναρά σε κάθε απόπειρα αποσταθεροποίησης», είπε ο Καμπέγιο. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας συμπλήρωσε ότι κατασχέθηκαν περίπου 400 τυφέκια που προέρχονταν από τις ΗΠΑ.

Venezuela’s Interior Minister Diosdado Cabello announced the arrest of an active-duty U.S. Navy Seal & the seizure of over 400 guns linked to violent plots aimed at destabilizing the country. What more evidence do you need of Washington’s agenda to overthrow President Maduro? pic.twitter.com/sBhIzbUVRd