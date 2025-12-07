Quantcast
Μπενίν: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις απέτρεψαν μία απόπειρα πραξικοπήματος - Real.gr
19:00, 07/12/2025
Η κυβέρνηση του Μπενίν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της απέτρεψαν μία απόπειρα πραξικοπήματος, όταν μία ομάδα στρατιωτικών στην αναφερόμενη χώρα της Δυτικής Αφρικής ισχυρίστηκαν στην εθνική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

Η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν η πιο πρόσφατη απειλή κατά της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην περιοχή, όπου οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια στις γειτονικές χώρες του Μπενίν, στο Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο, όπως επίσης και στο Μαλί, τη Γουινέα και τον τελευταίο μήνα στη Γουινέα-Μπισάου.

Τουλάχιστον οκτώ στρατιωτικοί, αρκετοί από τους οποίους κρατούσαν όπλα, πήγαν στην κρατική τηλεόραση σήμερα το πρωί, για να ανακοινώσουν ότι μία στρατιωτική επιτροπή υπό τον συνταγματάρχη Τιγκρί Πασκάλ κατέλαβε την εξουσία, καταλύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς, αναστέλλοντας την εφαρμογή του συντάγματος και κλείνοντας τα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα του Μπενίν.

Δεκατέσσερις συλλήψεις έγιναν σε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

