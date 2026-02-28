Μπέρμποκ: Καταδικάζει την «εξαιρετικά επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή - Real.gr

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ καταδίκασε «την εξαιρετικά επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή».

Η ίδια υπενθύμισε ότι «ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφής: όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να επιλύουν τις διεθνείς τους διαφορές με ειρηνικά μέσα κατά τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη».

Τόνισε επίσης ότι τα κράτη «οφείλουν να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, σημείωσε ότι «σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις περιφερειακές του δραστηριότητες και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Η κ. Μπέρμποκ κάλεσε «τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν να αποκλιμακώσουν, να μην παρασύρουν γειτονικές χώρες σε αυτή τη σύγκρουση και να επιστρέψουν στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις».