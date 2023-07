Βερολίνο: Άκαρπες ακόμη οι προσπάθειες εντοπισμού του λιονταριού που κυκλοφορεί ελεύθερο στην πόλη

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ στις αρχές παραδόθηκε και σχετικό βίντεο. Έκτοτε αστυνομικοί έχουν τουλάχιστον δύο φορές δει το αιλουροειδές, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το πλησιάσουν, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκκληση προς τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο και να μην αφήνουν τα κατοικίδιά τους εκτός σπιτιού. Οι αστυνομικοί φέρουν βαρύ οπλισμό, ενώ οι κτηνίατροι έχουν μαζί τους ειδικά πιστόλια αναισθητοποίησης. Αργότερα απόψε θα προβληθεί έκτακτη τηλεοπτική εκπομπή, προκειμένου οι αρχές να συλλέξουν πληροφορίες από τους τηλεθεατές σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται το ζώο. Ασαφές παραμένει έως τώρα και το από πού διέφυγε το τετράποδο, καθώς δεν έχει αναφερθεί οτιδήποτε από ζωολογικούς κήπους και τσίρκο που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Στέφαν Βούντερλιχ, εκπρόσωπο του Διεθνούς Συμβουλίου Διατήρησης των Ειδών και του Γερμανικού Κυνηγετικού Συλλόγου, υπάρχουν και ιδιώτες που έχουν άγρια ζώα στην κατοχή τους, με τη «μαύρη αγορά» και το αντίστοιχο δίκτυο να είναι ιδιαίτερα ενεργό στο νότιο Βερολίνο, μέσω ομάδας στην πλατφόρμα επικοινωνίας WhatsApp.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ