Βερολίνο: Μια νεκρή και 12 τραυματίες από το όχημα που παρέσυρε πολίτες- Βίντεο

Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι Γερμανός αρμενικής καταγωγής. Το όχημα, αφού ανέβηκε δύο φορές στο πεζοδρόμιο, κατέληξε στη βιτρίνα ενός καταστήματος, κοντά στην Εκκλησία του Κάιζερ Γουλιέλμου, ένα από τα γνωστότερα ορόσημα της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο οδηγός συνελήφθη από τους περαστικούς που τον παρέδωσαν στις αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και μικρά παιδιά, μαθητές σχολείου.

Αξιωματούχοι είπαν ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και διέψευσαν τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild ότι ο οδηγός είχε αφήσει μια «επιστολή ομολογίας» μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, βρέθηκαν αφίσες σχετικές με την Τουρκία, η οποία έχει ταραχώδεις σχέσεις με την Αρμενία.

«Δεν τα έχουμε αποσαφηνίσει όλα ακόμη», είπε η δήμαρχος του Βερολίνου Φραντσίσκα Γκίφεϊ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι έξι φέρουν τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους ενώ άλλοι τρεις φέρουν σοβαρά τραύματα.

«Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες» για το τι προκάλεσε το δυστύχημα, ανέφερε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το συμβάν ξύπνησε μνήμες από την επίθεση που εξαπέλυσε το 2016 ένας άνδρας στην ίδια περιοχή του Βερολίνου, όταν σκότωσε τον οδηγό ενός φορτηγού και οδήγησε το βαρύ όχημα σε μια κατάμεστη χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας άλλους 11 ανθρώπους εκεί. «Οι πληγές του 2016 δεν έχουν γιατρευτεί, όλοι το θυμούνται» είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τίλο Κάμπλιτς.

At least ten people injured after car 'ploughes into crowds' in Berlin https://t.co/umIfgW6renpic.twitter.com/aoL0TLZWei