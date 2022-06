Βερολίνο: Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος πολιτών - Ενας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ένα μικρό βαν μάρκας Renault έπεσε πάνω στον κόσμο που καθόταν σε καφέ της περιοχής. Ο οδηγός έχει συλληφθεί και στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή αν ο οδηγός είχε οδηγήσει σκόπιμα πάνω στο πλήθος, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου.

At least ten people injured after car 'ploughes into crowds' in Berlin https://t.co/umIfgW6renpic.twitter.com/aoL0TLZWei