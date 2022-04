Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη και Μαδρίτη καταδικάζουν τη βία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Βίντεο

Preventing paramedics from reaching the wounded: standard operating procedure for Israeli forces. https://t.co/630g452Cby

Τουλάχιστον 152 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία για την καταστολή των ταραχών μέσα στον περίβολο του Τζαμιού Αλ-Ακσα της Ιερουσαλήμ νωρίς σήμερα το πρωί, οι πρώτες σε αυτό το μέρος από την αρχή του Ραμαζανιού και τελευταίο περιστατικό στην πρόσφατη έξαρση της βίας που εγείρει φόβους για ανάφλεξη στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Παράλληλα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Γαλλία ζήτησε τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» μετά τις ταραχές και τις συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ.

It is simply wrong + cruel to attack a people in their sacred place of worship. I am tired of our country enabling violence & violations of int'l human rights w/ silence & unconditional aid. The hypocrisy shows + our credibility in the world is falling deeper as we remain silent.

«Καλούμε να επιδειχθεί η μέγιστη αυτοσυγκράτηση και η αποφυγή κάθε μορφής βίας», δήλωσε.

«Η Γαλλία ζητεί τον σεβασμό και τη διατήρηση του ιστορικού status quo στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της Ιορδανίας σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

The video below shows a soldier attacking a journalist covering what's happening at #Aqsa compound a few hours ago.

On one of the holiest days of the year, Israeli soldiers & police stormed the #Aqsa mosque & attacked worshippers.

Reports of 67 injuries so far.