Βερόνα: Ισραηλινός αγκάλιασε Παλαιστίνιο ενώπιον του Πάπα - Βίντεο

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι δυο νέοι κατάφεραν να γίνουν φίλοι και συνεργάτες. «Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο», είπε ο πάπας, ενώ οι δέκα χιλιάδες συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό.

«Απαγορεύεται να αυταπατώμαστε, απαγορεύεται να το βάλουμε κάτω. Αν όλα φαίνεται να συνηγορούν υπέρ του πολέμου, οι ατομικές επιλογές ειρήνης παραμένουν εφικτές και απαραίτητες» τόνισε ο καθολικός ιερέας, πατέρας Λουίτζι Τσότι, στην παρέμβασή του την ώρα που ο πάπας Φραγκίσκος έφτανε στην Αρένα.

Pope Francis meets with thousands of people in Verona for the Arena of Peace event, and urges regular people to take the cause of peace in hand instead of waiting on world leaders.https://t.co/KP2n01pAjL